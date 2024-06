Hoy No Circula Sábado 8 de junio 2024: ¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cosas más emocionantes de la llegada del fin de semana es saber que podrás abandonar la rutina del día a día y salir de tu hogar para poder viajar por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pero… ¿tu auto podrá hacerlo? Antes de violar cualquier norma impuesta para los conductores, lo mejor será que averigües qué carros podrán salir y cuáles se regirán bajo el Hoy No Circula.

¿Hay Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Si bien, desde el mes de abril y mayo se ha estado activando la Contingencia Ambiental constantemente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) debido a la mala calidad del aire por las altas cantidades de ozono en el mismo, la realidad es que para este sábado, 8 de junio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido ningún comunicado en el que confirme alguna alteración en el Hoy No Circula de Hoy.

¿Qué autos no circulan para este sábado, 8 de junio?

Dado a que el Doble Hoy No Circula no fue activado, significa que este segundo sábado no circularán los vehículos con holograma 1, terminación de placas par, al igual que todos los holograma 2 y foráneos. Mientras que los holograma 0 y 00 quedarán exentos de esta norma, al igual que todos los autos eléctricos e híbridos, gracias a que no emiten contaminantes, a diferencia de los automóviles normales.

¿Qué pasa si no cumplo con el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Hoy No Circula del sábado 8 de junio

¿En qué horario se aplica el Hoy No Circula?

Como se mencionó al comienzo de esta nota, dicha ley se aplicará de manera normal durante la jornada de este día, 8 de junio, debido a las condiciones atmosféricas. Esto significa que el horario se regirá con normalidad e iniciará a las 5:00 horas, concluyendo a las 22:00 horas. En el caso de los vehículos con placas foráneas, no podrán circular desde las 5:00 de la madrugada hasta las 11:00 horas en la zona centro del país.

