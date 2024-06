San Luis Potosí: Mujer indígena de 78 años fue candidata y ni siquiera estaba enterada

Comparta este artículo

Aquismón, San Luis Potosí.- La señora María Estéfana Agustina Epifanio contendió durante las elecciones del pasado 2 de junio por la presidencia municipal de Aquismón, San Luis Potosí. Quien la abanderó fue el Partido Movimiento Laborista y al final obtuvo solo 60 votos, sin embargo, la mujer indígena de 78 años de edad nunca se postuló, incluso se enteró que era candidata hasta el día que se realizaron las elecciones.

Fue gracias a su hijo, Anastasio Merced, que supo que aparecía en las boletas electoras, pues para la sorpresa del hombre al momento de ir a votar el pasado domingo vio la fotografía de su madre. Una hija de Anastasio Merced había comentado días antes que una candidata tenía el nombre idéntico al de su abuela, pero nadie le dio mayor importancia, pues no se imaginaban que era ella la que estaba en los registros y en la boleta.

Muy molesto por esta situación, Anastasio Merced fue al Comité Municipal Electoral a reclamar y le informaron que los documentos se registraron en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en la capital potosina. La familia reside en una comunidad rural llamada Tampate y tuvo que viajar desde la sierra hasta el centro del municipio. En las oficinas locales del Ceepac presentaron una queja.

La señora obtuvo 60 votos durante la contienda de Aquismón

Además, exigieron información sobre quién utilizó ilegalmente los datos personales de doña María Estéfana para registrarla como candidata, así como para conocer los intereses detrás de esto. La representante del Ceepac en Aquismón, Yolanda Echavarría Hernández, mencionó a una mujer llamada Isabel Georgina Paloma Ortega como la responsable del registro, pero la familia no tiene información sobre esta persona.

No obstante, la servidora pública explicó que se trata de la representante del Partido Movimiento Laborista, quien al parecer inscribió a doña Epifania en la capital del Estado. "No teníamos conocimiento de ese partido, me imagino que ha de haber dinero de por medio, los que hicieron el registro, pues ha de haber más personas atrás", expresó para Milenio, Pascuala Anastacio Merced, hija de doña María Estéfana.

Fuente: Tribuna