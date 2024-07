La Guardia Nacional de AMLO cumple cinco años de dudosos resultados y militarización

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.-Pobres resultados, cifras un tanto inciertas, escándalos de corrupción y abuso de poder, es lo que describe a la Guardia Nacional (GN) a un lustro de su creación. El cuerpo de seguridad pública más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador deja mucho que desear en un sexenio donde la violencia ha dejado más de 190 mil asesinatos.

La GN fue concebida bajo el carácter civil, con formación policial y mandos civil, pero hoy más que nunca camina en línea recta a pasar a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la misma virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo ha confirmado así y el presidente ha reiterado que de no ser, “se echaría a perder”. Pero la Guardia Nacional, nunca ha cumplido con lo civil, pues el 82 por ciento de sus elementos son militares, según datos oficiales.

Pobres resultados y cifras engañosas

De acuerdo con el cuarto informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (página 234), presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde su creación en 2019 y hasta el 31 de marzo de 2023, la Guardia Nacional logró la detención de sólo 25 mil 534 personas, es decir poco más de seis mil personas por año.

Por otra parte, el informe de Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) señala que solamente el 73 por ciento de los elementos de la GN tienen una aprobación vigente. Es decir, por lo menos tres de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional realizan trabajos de policía sin que haya constancia de que cuentan con el perfil y aptitudes necesarias para hacerlo.

Otro dato importante es que si bien se presume que hay más de 130 mil efectivos de la Guardia Nacional, una reciente investigación de W Radio, a base de solicitudes de transparencia, revela que en realidad la GN solo tiene 14 mil 880 elementos propios, es decir un 11.1 por ciento del universo total. Mientras que los demás son prestados por la Sedena y la Marina, el Ejército presta 105 mil elementos, el 79.4 por ciento y la Marina presta 12 mil 494 elementos, el 9.4 por ciento.

Corrupción y derechos humanos

El pasado 14 de junio en su conferencia de prensa mañanera el presidente anunció la detención de cinco elementos de la Guardia Nacional por estar presuntamente implicados en una masacre, que tuvo lugar al interior de una vecindad en León, Guanajuato, hecho que no es aislado, pues el cuerpo de seguridad de López Obrador también está señalado de agresiones a migrantes, reuniones con presuntos huachicoleros y hasta el homicidio de un estudiante de la Universidad de Guanajuato (caso Ángel Yael).

De hecho, estadísticas del Sistema Nacional de Alerta de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apuntan a que hay más de dos mil quejas por violaciones a los derechos humanos, entre 2020 y 2023, por parte de la Guardia Nacional.

Preocupa militarización

Jonathan De Vicente, director de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), en entrevista con TRIBUNA, mencionó que a inicios de año se tenía que comprobar que la GN regresaría operativamente y administrativamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana situación que no sucedió.

Hay presencia militar en todas las esferas de la vida pública del país, es inimaginable pensar que los militares sean los encargados de la seguridad pública, que estén también vigilando en las carreteras, que sean los responsables de la política migratoria y también estamos viendo que ya tienen el control de puertos y aeropuertos. Y los riesgos son justamente que al darles más poder, los controles civiles y democráticos van a ser más endebles, finalmente están construyendo una cúpula económica y política importante”, dijo a este diario.

De Vicente consideró que los resultados que ha dado la GN hasta el momento son bastante cuestionables, “el sexenio de Andrés Manuel es el que más homicidios tiene en comparación por ejemplo con el sexenio de Felipe Calderón o de Peña Nieto y aunque hay una reducción significativa siguen siendo más de 30 mil homicidios al año”.

Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló a TRIBUNA que no se puede decir que la Guardia Nacional ha dado resultados positivos o tangibles, “al menos en el contexto que nos toca en Sonora podemos decir que siempre está después de las tragedias, nunca está de forma preventiva y mucho menos en operativos relevantes que se pueda decir que genuinamente los hizo la GN y que fueron exitosos. Decir que la Guardia Nacional nos ha resultado efectiva es mentir”, apuntó.

Bernal ve como un riesgo el que la GN pase a formar parte de la Sedena porque haría más complicado el exigir rendición de cuentas y transparencia, “tener está capacitación y enfoque en derechos humanos, porque sabemos que las Fuerzas Armadas no tienen ese enfoque. Vemos también la posibilidad de que incrementen las violaciones a derechos humanos, el tema de la tortura, de la violencia sexual, extorsiones, tema de desapariciones. Vamos a ver como se cometen más crímenes de lesa humanidad frente a nuestros ojos de lo que veíamos hace seis años. No me quiero adelantar pero si nos ponemos en ese escenario de que se traslade completamente toda una institución vamos a ver este tipo de atrocidades”.

