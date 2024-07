Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 01 de julio en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 1 de Julio se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, sobre todo en calles del Centro Histórico de la capital, la alcaldía Azcapotzalco y sobre Paseo de la Reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los conductores tomar las medidas de precaución necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En Azcapotzalco, la Asociación de Madres y Padres de Familia y la Comunidad Escolar Cándido Navarro se reunirá a las 08:30 horas en la Primaria Cándido Navarro Eje 4 Norte Calzada Azcapotzalco la Villa s/n., Col. Santa Catarina. Los manifestantes exigen la intervención de las autoridades, esto debido al riesgo de colapso de la barda perimetral de la Escuela, no se esperan afectaciones a la circulación.

En la Cuauhtémoc, habitantes del Predio Mariano Azuela se manifestarán durante el día en los Juzgados Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Claudio Bernard, ubicados en el No. 60, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc. Exigen no les sea retirado el predio Mariano Azuela No. 187, Col. Santa María la Rivera; así mismo exigen conservar la casa y colocar una placa conmemorativa en su fachada.

Tráfico en CDMX hoy 01 de julio, foto: especial

Por otro lado, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio se reunirán a las 11:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte Jaime Nunó No. 205, Col. Cuautepec Barrio Bajo, Alc. Gustavo A. Madero. Realizarán un acompañamiento de audiencia de sentencia por el delito de feminicidio, por lo que exigen se aplique el castigo conforme a la ley para quien resulte responsable.

Finalmente, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el grupo Siembra Cultura A.C. se reunirá a las 09:00 horas en las inmediaciones de la Explanada de la Estela de Luz, ubicada en calle Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo Demanda: Realizarán una mesa lúdica y una protesta pacifica para dar a conocer el uso responsable y la tolerancia a los usuarios de cannabis.

Fuente: Tribuna