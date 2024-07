Pegan sellos de clausura a Plaza Izazaga 89; estos fueron los motivos de cierre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Cuántas veces visitaste la Plaza Izazaga 89 para surtirte de mercancía? Este era un sitio muy popular no sólo entre comerciantes, también lo era entre usuarios de TikTok que gustan de comprar artículos variados a un precio accesible. Dentro del inmueble de 16 piso era posible encontrar productos de origen chino, desde persianas, tapetes, ropa, lentes de sol, comida y dulces asiáticos, peluches, termos y otras cosas.

Ahora este entrañable lugar que atendía a decenas de clientes todos los días en un horario de 09:00 a 19:00 horas se encuentra cerrado al público luego de que las autoridades de la Ciudad de México lo clausuraran. El trasfondo de esta decisión apunta a que se detectaron ciertas irregularidades.

En TikTok solían hacerse reseñas del lugar

La noticia fue compartida por Martí Batres, actual jefe del Gobierno de la capital, quien detalló que al edificio llegaron 36 elementos del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), y 95 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), así como representantes de las Secretarías de Gobierno (Segob), de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), al igual que autoridades del Centro Histórico, que en conjunto coordinaron un operativo que bloqueó la entrada con sellos en los que se podía leer: "Clausurado".

Lo anterior, debido a que no contaban con la documentación correspondiente para acreditar los trabajos que ahí se realizan", se lee en la publicación oficial en redes sociales.

En redes sociales se expusieron algunas teorías que señalaban presunto cobro de piso e incluso venta de productos que ingresaban a México de contrabando. Un reportaje del medio N+ incluso documentó que en algunos locales vendían pruebas para detectar COVID-19, hepatitis y VIH, no obstante, ninguna de ellas contaba con regulación sanitaria. A la par, se hallaron pruebas de marihuana, cocaína y metanfetamina. También llamó la atención que se ofrecían uniformes de uso militar y de Policía. N+ también denunció que Plaza Izazaga 89 arrastraba denuncias fiscales, ante la negativa de locatarios que no pagaban impuestos, no aceptaban pagos con tarjeta y tampoco facturaban los productos.

La clausura se impuso el pasado 11 de julio 2024 y hasta el momento no se ha anunciado alguna fecha tentativa de reapertura. Se esperan actualizaciones en los próximos días.

