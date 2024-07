Hoy No Circula Sabatino: ¿Este 13 de julio se activará la Contingencia Ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mejor parte del fin de semana se encuentra en la posibilidad de poder salir de casa para disfrutar de una jornada en compañía de amigos, familiares o con tu pareja fuera de casa. En el centro de la República Mexicana, esto se puede traducir a un incremento en el uso de vehículos en las calles; sin embargo, aún en este sábado, 13 de julio, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar el programa Hoy No Circula.

¿Este sábado habrá Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental suele activarse cada vez e que la CAMe detecta mala calidad en el aire de la zona centro del país, hecho que ocurrió prácticamente cada semana del mes de abril, mayo y junio. Dicha situación impactó de manera directa en el Doble Hoy No Circula; sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando comenzó la temporada de lluvias y en la actualidad el mencionado organismo no ha hecho mención sobre algún cambio en la norma vehicular.

¿Qué autos no circularán este sábado, 13 de julio?

De acuerdo con información de la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) durante la jornada de este sábado, 13 de julio, no podrán circular los vehículos con holograma I y terminación de placas par, al igual que todos los hologramas II y foráneos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Por otro lado, los hologramas 0 y 00 quedarán exentos, al igual que aquellos autos eléctricos e híbridos.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Hoy No Circula de este sábado 13 de julio

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen un innecesaria multa que afecte tu vida económica.

