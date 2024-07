Luna Bella causa nueva controversia al afirmar que gracias a ella aumentó seguridad del metro

Ciudad de México - Verónica Coronado, más conocida en las redes sociales y la industria del entretenimiento para adultos como Mujer Luna Bella, ha vuelto a ser el centro de atención en plataformas digitales. La controversia se desató tras sus declaraciones de que un video polémico que grabó en el Metro de la Ciudad de México contribuyó a mejorar la seguridad en el sistema de transporte, algo que, según ella, ninguna autoridad había logrado en años.

A través de su perfil oficial de Instagram, Luna Bella compartió un breve clip en el que expresó que ha sido blanco de numerosos insultos y críticas debido al video que grabó dentro de un vagón del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentida, Coronado afirmó que su acción debería ser vista como un catalizador para el incremento de la seguridad en el metro capitalino.

Wow, veo mucha funa por aquí, pero me pregunto: ¿Cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el Metro? Lo que nadie consiguió en años yo con un chorrito, s-quirt”, declaró Luna Bella en el clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó una avalancha de comentarios.

Las declaraciones de Luna Bella provocaron una inmediata y variada respuesta por parte de los usuarios de Instagram. Entre los comentarios más destacados, se encuentran críticas severas que cuestionan su conducta y sugieren que necesita ayuda profesional. Algunos de los comentarios más duros fueron:

Esa chica necesita ayuda profesional”, “Ahora dónde será tu siguiente video, ¿en un kínder?”, “Eres naca y corriente, lo que te hizo hacer para llamar la atención”, “Como hagas tu dinero no me interesa, pero ya lo que hiciste pasa del límite de la decencia, para eso hay lugares”, “Esta vez sí cruzaste límites que deberían de multarte o meterte a la cárcel, me caías bien antes” .