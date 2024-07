Hoy No Circula: ¿Activan contingencia ambiental en este domingo 14 de julio en la CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El último día del fin de semana se encuentra aquí, lo que significa que muchas personas querrán aprovechar su último día libre para poder salir de casa y disfrutar de las actividades que suelen organizarse en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), sin embargo ¿ya revisaste si este domingo, 14 de julio, se habilitará el programa Hoy No Circula? A continuación te contaremos los detalles.

Como es bien sabido, desde hace algunas décadas se activó la mencionada ley, la cual no permite que ciertos automóviles circulen una vez a la semana, esto con la finalidad de disminuir las altas cantidades de emisiones de carbono provocadas por los motores de combustión que los vehículos traen consigo. Dicha norma tiene como fin traer beneficios a nivel atmosférico, pero puede resultar un tanto engorrosa para las personas que se movilizan por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Descubre si activaron el programa Hoy No Circula en este domingo 14 de julio

Afortunadamente para la gente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) eligió un día para que todos puedan utilizar sus vehículos y ese es, precisamente, el domingo; sin embargo, no se trata de una ley perpetua y puede llegar a activarse en caso de que se active el Doble Hoy No Circula, por cuestiones de un incremento en la mala calidad de ozono en el ambiente de la zona centro del país, cosa que ha ocurrido durante los últimos meses.

Tan solo hay que recordar cuando las olas de calor estuvieron a la orden del día en la temporada de abril, mayo y gran parte de junio, en aquella ocasión, en TRIBUNA te pedimos que te mantuvieras al pendiente de los cambios que pudieran registrarse, mismos que fueron notificados de manera inmediata a través de este portal, es entonces que llegamos a la pregunta del millón de pesos, ¿este domingo se activó el doble hoy no circula?

De acuerdo con el comunicado emitida por la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) la jornada de este domingo, 14 de julio, el programa Hoy No Circula funcionará con normalidad, ¿qué quiere decir esto? Significa que no habrá modificaciones y todos los vehículos, sin importar su tipo de placas u hologramas podrán salir a las calles; sin embargo, todo volverá a la normalidad para el día de mañana.

