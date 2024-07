Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de julio en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programados durante el día, sobre todo en calles del Centro Histórico y sobre avenida Paseo de la Reforma, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc se realizará la Marcha NB CDMX a las 14:00 horas, partirán del Ángel de la Independencia con rumbo a la Estela de Luz (Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo). Se trata de la “2a Marcha No Binaria de la Ciudad de México”, con el fin de visibilizar la existencia de identidades no binarias y exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos. Al termino de la marcha realizarán un concierto, convivencia y muestra artística no binaria.

También en la Cuauhtémoc, el grupo Palestina MX marchará a las 14:00 horas de la Estación “Hamburgo”, línea 7 del Metrobús (Av. Paseo de la Reforma s/n., Col. Cuauhtémoc) a lugar por definir. Realizarán una “Procesión de Luto”, en solidaridad con el pueblo palestino y en memoria de los martirizados desaparecidos y encarcelados inocentes en todo el mundo. No se descarta se trasladen a la Embajada de los Estados Unidos de América o a la Embajada de Israel, así como la presencia en apoyo de colectivos y activistas a favor de Palestina.

Tráfico en CDMX hoy 14 de julio, foto: especial

En la Miguel Hidalgo, el grupo Mexicanos con Ucrania se reunirá a las 11:00 horas en el Monumento a los Niños Héroes, en Av. Juventud Heroica s/n., Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo en solidaridad con el pueblo ucraniano, exigen el cese inmediato de los ataques del ejército ruso contra civiles y un alto a la invasión al territorio de Ucrania. Organizaciones en apoyo: Por Ucrania Desde México.

El Colectivo “Plataforma 4:20” se reunirá en el Monumento a la Madre, en James Sullivan y Serapio Rendón s/n., Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc. Se trata de un evento político cultural e instalación de mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad; así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

Fuente: Tribuna