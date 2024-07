Vecinos en Tlalpan reprueban consulta que permitiría a Six Flags talar 150 árboles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las olas de calor de las que México fue víctima durante los primeros meses del 2024, junto con las muertes por golpes de calor y cuadros severos de deshidratación no bastaron para que algunos tomaran consciencia de lo importante que es preservar las áreas verdes. En la agenda de prioridades de Six Flags, la fauna se encuentra en el último peldaño, pues impulsó un nuevo proyecto que contempla la tala de más de 150 árboles.

El parque de diversiones planea construir una nueva atracción, pero para disponer del suficiente espacio requiere destruir decenas de árboles, lo que ha labrado un ambiente de inconformidad en la comunidad. Sobre esta línea, la empresa de entretenimiento decidió 'tomar en cuenta' la opinión vecinal, para lo cual dijo que todos los puntos de vista serían recibidos en una consulta ciudadana que tiene fecha límite el próximo 16 de julio.

La alcaldía Tlalpan desmintió que Six Flags esté recabando comentarios. Cabe destacar que la demarcación ha sido llamada Ciudad Árbol por la iniciativa Arbor Day Foundation. Dicho título lo han ostentado durante tres años debido a que ha mostrado compromiso en la conservación y cuidado de los árboles.

Nos pronunciamos en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente, y el propio parque de diversiones realizan desde el 13 hasta el martes 16 de julio, toda vez que es parcial, no informa claramente, pero sobre todo no pregunta si las y los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque".

Si bien el parque de diversiones plantea como solución la siembra de la misma cantidad de ejemplares que talen en otro sitio, a los habitantes les parece que tal propuesta es insuficiente para abordar el problema en su totalidad. Recordó que los árboles jóvenes no sustituirán la presencia de los árboles plenamente desarrollados, cuya ausencia impactará de forma negativa el ecosistema de la Ciudad de México y agudizaría la escasez de agua e inundaciones en la zona.

Tlalpan argumenta que la tala sumaría al cambio climático

En el comunicado, la alcaldía lamenta que Six Flags sobreponga sus intereses económicos sobre el desarrollo sostenible, el patrimonio medioambiental y el bienestar local. Además, subrayó que la construcción de la nueva atracción no beneficiaría en nada a la población. Para cerrar, se hizo un llamado tanto a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y al mismo parque a reconsiderar la obra. Por su parte, la Sedena comunicó que no ha autorizado ningún proyecto de tala.

