¿Hay Contingencia Ambiental? Descúbrelo con el Hoy No Circula Lunes 15 de julio del 2024

Ciudad de México.- De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este lunes, 15 de julio, se prevén lluvias en prácticamente los 32 estados de la República Mexicana, lo que podría provocar que, la idea de salir con el auto resulte especialmente atractiva; sin embargo, debes evitarlo, puesto esta tercera semana del séptimo mes del año estará vigente el programa Hoy No Circula.

¿Hay Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental suele activarse por la Comisión Ambiental de la Megalópolis y, regularmente ocurre cuando se reportan altos niveles de ozono en la atmósfera, como consecuencia, se impone la medida del Doble Hoy No Circula, para disminuir la cantidad de contaminantes producidos por los motores de combustión que suelen tener los vehículos tradicionales, de los cuales existe una sobrepoblación en la zona centro del país.

Hoy No Circula para este lunes, 15 de julio

Como podrás recordar, durante los meses pasados de abril, mayo y junio, hubo un incremento en la activación del Doble Hoy No Circula, al grado en el que casi se activaba un par de veces por semana. Afortunadamente para los conductores de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), esto no ocurrirá así durante la jornada de este lunes, 15 de julio, por lo que solo un tipo de engomado no podrá salir de casa.

¿Qué autos no podrán estar en las calles por el Hoy No Circula?

De acuerdo con el comunicado emitido por la CAMe, a través de sus redes sociales, este lunes, 15 de julio del presente año, no podrán circular los autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2. Como cada día, solo los vehículos con holograma 00 y 0, así como los autos eléctricos e híbridos quedarán exentos de esta regla, esto debido a que no emiten contaminantes como sí lo haría un auto normal.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

