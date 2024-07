Mario Delgado hereda una SEP con más dudas que respuestas ante crisis educativa en México

Ciudad Obregón, Sonora.- Abandono escolar, escuelas dignas y evaluación de docentes y alumnos son los retos que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, y en particular Mario Delgado Carrillo, enfrentará en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Hoy en día dos de cada tres estudiantes en México no logran realizar operaciones matemáticas simples y uno de cada dos no comprende lo que lee. A lo que se le suma que hay en el país cinco mil 950 escuelas sin baños y 26 mil 463 planteles sin luz, de acuerdo con la organización Mexicanos Primero.

Las anteriores numeralias dan un vistazo de la batalla mayúscula que Mario Delgado Carrillo, actual líder del partido de Morena, tiene que librar como el próximo titular de la SEP; hay que decir que su nombramiento ha generado dudas entre la comunidad educativa por ser un perfil más político que técnico para la dependencia.

En los primeros cinco años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la SEP ha tenido tres titulares. El primero fue Esteban Moctezuma de 2018 al 2021; entonces asumió Delfina Gómez, quien renunció para competir por la gubernatura del Estado de México y llegó Leticia Ramírez.

Fernanda García, directora social e incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que eso habla de la falta de prioridad que es la educación en México. "Nos gustaría ver a un secretario que se quedara durante el sexenio, que le dé continuidad a los programas sociales", dijo para Expansión.

Estos constantes cambios dentro de la secretaría, sumado a la pandemia del Covid-19 y otros factores, dan como resultado que el rendimiento escolar de los alumnos mexicanos cayera 14 puntos en matemáticas, nueve en ciencias y cinco en compresión lectora, si se compara la prueba PISA (Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos) del 2018 con la del 2022.

Ante esto, García señala que es urgente que México tenga de nuevo evaluaciones educativas, recordando que en 2019 se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), con lo cual faltan datos para tomar decisiones clave.

A estos datos se suman los que recogió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en los que destacó que la tasa de abandono escolar en el país se elevó a "10.2 en educación media superior, 3.9 en secundaria y 0.2 en primaria" en sólo un año, durante el ciclo escolar 2021-2022. Además, datos de Mexicanos Primero apuntan a que sólo 28 de cada 100 estudiantes que ingresan a primaria llegan a la educación superior.

Mario Delgado fue elegido por Sheinbaum para ser el nuevo titular de la SEP

María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de indicadores Educativos en Mexicanos Primero, dijo para TRIBUNA que esta administración fue ‘golpeada’ por la pandemia del coronavirus que obligó a los estudiantes a romper el contacto con sus docentes y con la escuela, lo que generó retrasos importantes en el aprendizaje. Explicó que lo anterior, sumado a la desaparición del INEE, ocasionó un "vacío institucional que nos dejó sin evaluaciones; entonces tampoco podemos saber a ciencia cierta cuánto se ha perdido porque no estamos evaluando a nuestros estudiantes". Teresa Gutiérrez destacó que dentro de las cuestiones más preocupantes que se han encontrado son las carencias en tema de infraestructura.

Encontramos que no tenemos luz, agua, baños, lavabos en una gran cantidad de escuelas públicas; hablamos de que no tenemos electricidad en más de 20 mil escuelas. Esto podría parecer no relevante en términos de aprendizaje, pero desarrollar las actividades escolares en entornos no favorables también afecta los aprendizajes de nuestros estudiantes", explicó Gutiérrez.