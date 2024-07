Madre ataca con arma blanca a recién nacida en hospital; personal del MSS la salva

Ensenada, Baja California.- Una recién nacida en Baja California tuvo que ser asistida por ventilación mecánica, terapia de oxígeno y medicamentos especializados para sobrevivir al ataque con arma blanca perpetrado por su madre. El caso de violencia sin precedentes movilizó a un equipo de profesionales en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sumó esfuerzos para salvarle la vida.

La pequeña llevaba pocas horas de haber nacido cuando su madre la apuñaló con tijeras en múltiples ocasiones. El ataque ocurrió cuando una de las enfermeras se ausentó para surtir una receta médica y el padre no se encontraba en el hospital porque estaba organizando los últimos detalles de un viaje, para que la familia pudiera regresar al municipio de San Quintín, donde vivían.

La agresión dañó de forma grave distintos órganos, por lo que fue necesaria atención urgente. La doctora Lilia Adriana Pucheta Ramírez, neonatóloga del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8 de Ensenada, destacó el papel clave que fungió una urgencióloga desde el primer día al reanimarla. A la labor se unieron expertos en pediatría y en atención neonatal que consiguieron estabilizarla para después ingresarla al área de cirugía.

Personal del IMSS mantuvo bajo exhaustiva vigilancia a la bebé durante 38 días

Tras salir del procedimiento quirúrgico, la pequeña fue trasladada a la unidad de recuperación en Cuidados Intensivos Neonatales, donde contó con supervisión médica constante durante 38 días. Por el momento, la bebé se encuentra en perfecto estado de salud, aunque Pucheta Ramírez, neonatóloga, mencionó que será indispensable que se someta a revisiones periódicas en los próximos años para descartar posibles secuelas, ya que es muy pronto para determinarlas. Por su parte, la pediatra Zuraya Violante Zarate afirmó que fue la dedicación del equipo médico y paramédico del IMSS lo que permitió que la menor superara las complicaciones y pudiera respirar por sus propios medios.

La bebé ya se encuentra en casa, al lado de su padre, Brayer Antonio 'N', quien externó profundo agradecimiento hacia la comunidad médica que cuidó de su hija en un momento difícil. Hasta el momento se desconoce cuál es la situación de la madre.

Fue más rápido de lo pensado. Gracias a Dios y a los doctores de esta institución que me han dejado sorprendido, pues me han apoyado mucho, desde Trabajo Social, enfermeras, doctoras, pediatras. Hoy me siento muy feliz de llevarme a mi bebé a casa".