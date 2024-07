AMLO lo asegura: Sistema de salud en México será mejor que el de Dinamarca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 2 de julio de 2024, el presidente de México, antes de presentar la sección 'El Pulso de la Salud' habló sobre el proyecto del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) en esta área. Volvió a sostener que, antes de dejar el poder el próximo mes de septiembre, el sistema de salud pública estará completo e incluso "mejor que el de Dinamarca". Esta ha sido una declaración constante del jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el Gobierno de México y la Secretaría de Salud (Ssa) ya llevan trabajando mucho tiempo en el nuevo sistema de salud pública que dejará como legado a Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa. Apuntó que en este no se tienen problemas financieros.

El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que su gran anhelo es que en septiembre se puedan "izar banderas blancas en los estados", es decir, anunciar que "ya está: ya hay abasto de medicamentos al 100 por ciento, ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas". Si bien el mandatario originario de Tabasco sostuvo que esto "es todo un desafío", señaló que es plan principal.

Luego de esto, el presidente AMLO dijo que este proyecto no será cómo en Dinamarca, "va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante". Finalmente, señaló que garantizar la salud de la población es una responsabilidad y obligación del Gobierno.

El objetivo de mejorar el sistema de salud público es que los enfermos no tengan que acudir a hospitales y clínicas privadas para ser atendidos: "La mayoría de la gente no tienen para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular, un hospital particular, aunque no le cobren mucho de todas maneras le genera muchos problemas". AMLO sostuvo que es responsabilidad del Estado garantizar este derecho.

