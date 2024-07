Día Mundial del OVNI: ¿Por qué se celebra el 2 de julio? Origen de la conmemoración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los misterios más grandes del planeta es saber si la humanidad se encuentra sola en el universo. Hay muchos indicios de que no es así, incluso naves. Es por ello que este 2 de Julio se conmemora el Día Mundial del OVNI, Se trata de una polémica fecha que ha tenido su origen en un descubrimiento interesante, aunque no comprobado. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles del por qué se conmemora esta efeméride.

El 2 de Julio se convirtió en el Día Mundial del ONVI, tiene el objetivo de pensar sobre aquellos avistamientos que no tienen una explicación lógica, lo anterior a pesar de la avanzada tecnología que existe en la actualidad. En ese sentido, el Día Mundial del OVNI inició su celebración en 2001, después de un presunto incidente en Roswell, Nuevo México. Este hecho tuvo lugar en 1947, cuando un objeto no identificado cayó sobre el desierto.

Como todos saben, la palabra OVNI es acrónimo de objeto volador no identificado. Sin embrago, en inglés se conocen como ufo, unidentified flying Object. Este término se estableció en 1952 por el director de un programa de la fuerza aérea de los Estados Unidos, el cual estaba encargado de analizar y estudiar los llamados platillos voladores. Ahora, los llamados ovnis han cobrado relevancia en el ámbito científico, incluso la Administración de Aeronáutica y el Espacio (NASA) tiene un programa que analiza a estos fenómenos.

Día Mundial del OVNI, foto: especial

Durante este día se honra uno de los misterios más grandes y populares del planeta, un acontecimiento que no muchos vieron y quienes lo han hecho no saben si se trata de algo real o de una fantasía. Por lo cual, muchos se preguntan sobre si estamos solos el universo. En ese sentido, Roswell es el caso más conocido a nivel mundial. Sin embargo, no es el único avistamiento de objetos voladores no identificados en el mundo.

En 2022, Estados Unidos liberó documentos clasificados que hablaban sobre avistamientos de ovnis. Asimismo, en México también se ha tenido presencia, sobre todo en Tamaulipas, zona donde presuntamente los huracanes nunca golpean porque hay una comunidad alienígena que los protege. Además, en el volcán Popocatépetl se han registrado vídeos en los cuales se puede observar a objetos de dudosa procedencia entrar al cráter.

Fuente: Tribuna