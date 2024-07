¿Contingencia Ambiental? Descúbrelo con el informe del Hoy No Circula de este 20 de julio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana se encuentra aquí, a ello se le puede sumar el hecho de que miles de niños mexicanos salieron de vacaciones durante esta tercera semana del mes de julio, lo que significa que diversas familias, habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), querrán tomar el automóvil y salir a pasear junto con los más pequeños del hogar, ¿pero ya revisaste las restricciones de circulación de hoy?

Como ocurre durante cada madrugada, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) lanzó un breve informa a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) en la que reveló si este sábado, 20 de julio, se activó el programa Hoy No Circula con normalidad, así que no dejes de prestar atención, porque en TRIBUNA te hemos traído todos los detalles, los cuales encontrarás en las próximas líneas.

Hoy No Circula para este sábado, 20 de julio

¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy?

La Contingencia Ambiental es una medida que la CAMe se suele activar cada vez que los niveles de ozono se encuentran demasiado elevados en la atmósfera capitalina, esto trae como consecuencia que se aplique el programa Doble Hoy No Circula, lo que limita en gran medida a los vehículos de la ZMVM; pero afortunadamente para los viajeros, esto no aplicará durante la jornada de este sábado, 20 de julio.

¿Qué autos no circularán el día de hoy?

Según datos emitidos por la CAMe, durante las próximas horas no podrán circular los vehículos con Holograma 1 con terminación de placas non, al igual que todos los hologramas 2 y placas foráneas. Por otro lado, los autos eléctricos e híbridos quedarán exentos, debido a que no suelen emitir una gran cantidad de contaminantes, a diferencia de los automóviles con motor de combustión (carros tradicionales).

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

El Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

