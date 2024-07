¿Hay Contingencia Ambiental? Hoy No Circula Martes 23 de julio 2024 en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Continúa la semana! Y si este martes 23 de julio de 2024 tienes pensado movilizarte en carro al interior de la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), es indispensable que de informes sobre cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula y si se fijaron cambios por Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): ¡Toma precauciones!

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este martes los niveles de contaminación y de ozono en la Valle de México están dentro de los parámetros debido a las fuertes lluvias de días recientes. Por lo tanto, no se ha activado la Contingencia Ambiental y el Hoy No Circula funciona con normalidad.

Programa Hoy No Circula del martes 23 de julio 2024. Foto: CAMe

Esto significa que para este martes 23 de julio solo no transitan los vehículos que tienen engomado color rosa, terminación de placas 7 y 8 y que cuentan con el holograma 1 o 2. ¡Toma nota! No olvides que las normas del programa se aplican desde las 05:00 horas, tiempo del centro, hasta las 22:00 de la noche.

En estas entidades se aplica el programa Hoy No Circula

El Hoy No Circula funciona en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y se conforma por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, además de las entidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

¿A cuánto equivale la multa por infringir el Hoy No Circula?

Si no respetas las reglas del Hoy No Circula los días que se mantiene activo, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) te detendrán y te verás obligado a pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos mil 264.70 pesos mexicanos. En tanto, en el Estado de México te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos; el monto puede variar por entidad. ¡Cuida tu economía!

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

Conoce cuáles son los carros exentos del Hoy No Circula

El Hoy No Circula no afecta a todos los carros, ya que quedan exentos los que cuentan con holograma de verificación 0 y 00, así como a los híbridos o eléctricos. Asimismo, están libres de las restricciones de circulación los carros que tienen placas de discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Tampoco se contemplan en las reglas a los coches que brindan servicios de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud. Las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos igualmente pueden circular todos los días.

