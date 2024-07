AMLO minimiza decisión de Elon Musk sobre frenar proyecto de Tesla en NL: "No es serio"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la decisión del magnate Elon Musk, respecto a pausar el proyecto de Tesla que se construiría en Nuevo León (NL), esto a causa de las elecciones 2024 en Estados Unidos (EU). El mandatario mexicano minimizó esta acción por parte del empresario sudafricano y apuntó que no es un "tema serio".

Proyecto de Tesla en Nuevo León queda pausado. Foto: Twitter

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este miércoles, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano recordó que la decisión que tomó Tesla, respecto a la pausa de Gigafactory en Santa Catarina, tiene que ver con las declaraciones del expresidente Donald Trump, candidato republicano, sobre que "no se iban a vender los carros que se produzcan en México".

Entonces, Elon Musk y sus inversionistas "quieren esperar a que pase la elección en EU, para ver si esto no les afecta, en caso de que ganara Trump, y que se llevara la práctica, esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar carros producidos en México". No obstante, AMLO señaló que la decisión de Tesla no es un tema serio, ya que en el país vecino no podrían hacerse los vehículos que consumen sus clientes.

No es porque no tengan capacidad tecnológica, sino porque son muy altos sus costos de producción, entonces les afectaría a sus consumidores", señaló el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador comentó que la declaración de Trump se hace en el marco de la campaña por la presidencia de EU, "y en las campañas hay mucha pasión, mucha retórica se habla de en demasía, pero no solo en EU, sino en cualquier país donde hay elecciones". También mencionó que "seguramente", Tesla ya debe tener un plan de negocios, pues estas compañías "no producen, pero especulan" para subir sus valores en la Bolsa en Wall Street.

A la fecha de publicación de esta nota, Samuel García Sopúlveda, el gobernador de Nuevo León y 'compadre' de Elon Musk no ha dado declaraciones sobre este cambio en la inversión extranjera.

Fuente: Tribuna