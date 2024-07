¿Traición? 'El Mayo' Zambada habría sido engañado para volar a Texas y ser arrestado

Comparta este artículo

El Paso, Estados Unidos.- El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido este 25 de julio por agentes estadounidenses en la ciudad de El Paso, Texas, en un hecho histórico, pues el capo era buscado desde hace décadas por ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Todo indica 'El Mayo' fue presuntamente engañado por un alto miembro del cártel para volar a Texas, según informó The Wall Street Journal (WSJ).

Funcionarios tanto mexicanos como estadounidenses confirmaron que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien se encuentra encarcelado, estaba en el mismo vuelo y también fue arrestado, según un oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional. De acuerdo con el reporte del WSJ, Zambada pensaba que iba a inspeccionar pistas clandestinas de aterrizaje en México, pero en realidad voló a Texas.

La operación conjunta entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI tomó varios meses para efectuarse. El periódico The New York Times informó que las autoridades indicaron que llevaron a Zambada en avión a Estados Unidos después de que Guzmán López lo atrajera a subir a un jet privado con "falsos pretextos", sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Además, el Times mencionó que se espera que Guzmán López comparezca ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago en los próximos días. Hasta el jueves por la noche, no estaba claro dónde sería procesado Zambada García. El Wall Street Journal recordó que en febrero, la fiscalía estadounidense acusó a Zambada de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo, sabiendo que sería importado ilegalmente a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó previamente la detención de ambos líderes del narcotráfico. "Ismael Zambada García, o 'El Mayo', cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron detenidos hoy en El Paso, Texas", declaró el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

Garland describió al cártel como "una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo". Ambos líderes enfrentan "múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las actividades delictivas del cártel, incluyendo sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo", añadió Garland.

Fuente: Tribuna