Graduación de telesecundaria en Tabasco termina como pelea campal; el VIDEO se hizo viral

Villahermosa, Tabasco.- La graduación de un estudiante, sin importar el grado en el que éste se encuentre, se trata de uno de los momentos más felices en la vida del alumno en cuestión, puesto se puede sentir esa emoción de ser protagonista, así como también la alegría de haber culminado una etapa más en la vida; sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera y pueden deteriorarse por causas externas.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió durante una graduación de una escuela telesecundaria ubicada en una comunidad de Tabasco, sitio en el que dos mujeres comenzaron a discutir; pero dicha disputa no tardó en estallar en agresiones físicas, por lo que algunas personas tuvieron que involucrarse para intentar separar a ambas féminas. Como no podía ser de otra manera, una persona entre la audiencia no perdió la oportunidad y comenzó a grabar todo.

Graduación de telesecundaria se convierte en riña

Créditos: TikTok

El clip, que más tarde fue publicado a través de la cuenta de TikTok de un usuario identificado como ‘Choco’, se puede apreciar a una mujer, con un vestido guinda, discutiendo con otra fémina, quien no alcanza a ser captada, puesto es rodeada por los presentes. Si bien, se desconoce el motivo del conflicto, todo parece indicar que la desconocida se presentó a la graduación de uno de los alumnos sin el consentimiento de la persona de guinda.

Y es que, es ésta última quien reclama que, en ningún momento le brindaron apoyo al estudiante en cuestión, aunque ésto no les impedía acudir a la ceremonia de graduación, hecho que parecía irritarle. Ambas mujeres se lanzaron a los golpes; por lo que dos hombres tuvieron que intervenir a intentaron separarlas; sin embargo, la molestia de la fémina de guinda es tal que no duda en arremeter en contra de quienes intentan contenerla.

En las imágenes se puede apreciar que algunos de los alumnos pasan por el lugar del conflicto y ponen sonrisas incómodas y nerviosas. Por otro lado, muchas personas en Internet se quedaron con la duda sobre cuál fue el motivo del conflicto, mientras que otros más prestaron atención a una de las mujeres que intentaron tranquilizar a la fémina de guinda, ¿la razón? Entre el jaloneo se le salió su zapato, lo que causó aún más gracia entre los miembros de la audiencia.

