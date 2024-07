Clima en CDMX hoy 27 de julio: Conagua alerta por fuertes lluvias en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Conagua alertó por el mal clima en CDMX durante este sábado 27 de julio, debido a las bajas temperaturas, lluvias y chubascos, así como a la actividad eléctrica y fuertes rachas de viento que se esperan durante el día en la capital. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a la población tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier enfermedad respiratoria relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la tarde y noche de este sábado se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo; consulte la Alerta Amarilla. Los vientos serán del Sur y Sureste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 50 km/h. Por lo anterior, tener a la mano un paraguas no estará de más.

En ese sentido, para este día se pronostica al amanecer ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas del valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Clima en CDMX hoy 27 de julio, foto: Conagua

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 14 a 16 °C.

Viento de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Clima en CDMX hoy 27 de julio: fuertes lluvias y chubascos

El pronóstico del clima en CDMX de este sábado 27 de julio de 2024 de la Conagua indica que se espera ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en zonas altas del valle de México. Se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Cabe señalar que se activó la alerta amarilla por las fuertes lluvias en CDMX de este sábado, por lo cual las autoridades capitalinas recomendaron a la población no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje, así como mantener limpias las coladeras y banquetas incluso solicitan barrer el techo de las casas y no dejar que se acumule basura y hojarasca, todo ello para que las inundaciones no sean tan graves.

Fuente: Tribuna