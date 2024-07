Hoy No Circula de este 27 de julio: ¿Hay Contingencia Ambiental en la CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la jornada de este sábado, 27 de julio, México atravesará por un monzón y otros eventos meteorológicos que causarán lluvias en gran parte del país; tan solo esta mañana está nublado, lo que podría provocar que la gente desee llevar su auto a la calle, en caso de que tengan que salir a realizar alguna actividad.

Sin embargo, antes de sacar las llaves del carro, es necesario que estés enterado de cuáles son los vehículos que no podrán salir de casa durante la jornada de este sábado, debido al programa Hoy No Circula, también es recomendable que averigües si las próximas 24 horas, dicha norma funcionará de manera habitual o se registrará algún cambio, como es el caso de la activación de la Contingencia Ambiental.

¿Qué autos no circulan durante este sábado, 27 de julio?

De acuerdo con información brindada a través de la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en este sábado, 27 de julio, no podrán circular los vehículos con holograma 1, terminación de placas par; al igual que todos los hologramas con número 2 y placas foráneas. Esto deja exentos a las unidades de transporte 00 y 0, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos.

¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy?

La Contingencia Ambiental es una medida que la CAMe se suele activar cada vez que los niveles de ozono se encuentran demasiado elevados en la atmósfera capitalina, esto trae como consecuencia que se aplique el programa Doble Hoy No Circula, lo que limita en gran medida a los vehículos de la Zona Metropolitana del Valle de México; pero afortunadamente para los viajeros, esto no aplicará durante la jornada de este sábado, 27 de julio.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

El programa Hoy No Circula se aplicará de las 5:00 de la madrugada (hora centro del país) hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

