Policía impide el acceso al cine a jóvenes disfrazados; iban a ver 'Deadpool & Wolverine'

Ciudad de México.- Desde hace años, probablemente desde el estreno de Avengers, el lanzamiento de películas de superhéroes se ha convertido en todo un evento para los amantes de esta industria, quienes procuran aprovechar dicha ocasión para utilizar algún cosplay (disfraz) de su personaje favorito, esto con la finalidad de disfrutar del filme; la mencionada práctica es bastante común, sobretodo en Estados Unidos, mientras que en México recién comenzó a adoptarse.

Ejemplos de ello se han visto incluso cuando no se tratan de filmes de superhéroes, un ejemplo de esto pasó con Barbie: La Película, cuando todos iban vestidos de rosa o incluso, en el concierto de RBD, donde mucha gente fue vestida con el uniforme de la Elite Way School; por lo que no debería sorprender a nadie que, cuando se estrenó la cinta de Deadpool & Wolverine una gran cantidad de jóvenes acudieran disfrazados como superhéroes o ¿no?

Policía niega el acceso a jóvenes disfrazados para ver Deadpool and Wolverine

Créditos: X @QuePocaMadre_Mx

Resulta ser que esta práctica no pareció ser del agrado de un oficial en la plaza La Cúspide, ubicada en Naucalpan, Estado de México, donde se le impidió el acceso a unos jóvenes que acudieron disfrazados de superhéroes. Según lo que se alcanza a ver en el video, que más tarde se volvió viral, el oficial de seguridad privada le dijo a los cinéfilos que no podrían entrar a ver el filme a menos que se quitaran su cosplay.

El oficial, con tono autoritario, le dijo a la pareja que tenían prohibido entrar a no ser que se quitaran sus atuendos. En otra toma se puede apreciar que ellos no eran los únicos a quienes se les restringió el acceso, puesto otras personas que estaban disfrazadas también se quedaron a fuera de la plaza. Como era de esperarse, ambos jóvenes se opusieron a quitarse sus disfraces y alegaron que solo querían ver la película, para la cual ya habían comprado los boletos.

Al ver que la pareja se negaba a quitarse sus disfraces, el oficial amenazó con remitirlos por alteración del orden público. Momentos más tarde, el propio policía señaló que esta no era la primera vez que los jóvenes iban a dicha plaza disfrazados a grabar videos para TikTok, hecho que fue negado por la mujer. Hasta el momento, se desconoce en qué quedó el alegato, pero el clip no tardó en filtrarse a redes sociales, donde dividió opiniones.

