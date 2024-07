¿Divorcio? Esta es la razón la que AMLO se irá a vivir a Palenque sin Beatriz Gutiérrez Müller

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia mañanera del día de hoy miércoles 3 de julio, al hablar sobre sus planes de retiro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no se divorciará de Beatriz Gutiérrez Müller. Esto debido a los rumores que han surgido ya que declaró que al terminar su mandato no vivirán juntos, si no que ella se quedará en Ciudad de México por los compromisos escolares de su hijo Jesús, mientras que él se irá a vivir a su finca en Palenque, Chiapas.

Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto, lo que pasa es que yo me voy a Palenque. Jesús (el hijo menor) va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad, y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos me van a ir a visitar”, señaló. Te podría interesar AMLO Si Sheinbaum busca a AMLO, este dejará su retiro, confirma el presidente tabasqueño

Beatriz Gutiérrez Müller Beatriz Gutiérrez Müller dedica emotivo mensaje a AMLO y aplaude sus logros

Además, López Obrador comentó que se estarían visitando mutuamente, y que para sus viajes de Chiapas a la CDMX, no utilizará vuelos comerciales para evitar llamar la atención, por lo que recurrirá a un auto para andar por carretera "(No usaré vuelos comerciales) porque no quiero que me tomen fotos, ya vamos a ver (cómo me traslado), estoy acostumbrado a evadir el acoso. Voy a procurar viajar en carretera y voy a visitarlos. No voy a estar saliendo mucho, ya que tendré mucho trabajo. Es un trabajo de investigación", agregó AMLO.

El presidente mencionó que al término de su mandato se retirará de la vida pública y política, pasará a ser un ciudadano más y dedicará de seis a ocho horas diarias a escribir sobre el México prehispánico, ya que no existen muchas investigaciones al respecto. Además, mencionó que ya está reuniendo su bibliografía básica porque no quiere salir a la biblioteca a buscar textos o archivos para evitar que le tomen alguna foto.

Esta es la razón la que AMLO se irá a vivir a Palenque sin Beatriz Gutiérrez Müller. Créditos: Internet

Sin embargo, AMLO ya había hablado al respecto, y mencionó que se irá a vivir sin Beatriz, puesto que ella seguirá en la Ciudad de México ejerciendo su labor como investigadora: "Ella tiene su vida, se dedica eso, va seguir trabajando de eso”, comentó. Por lo que ya ha dejado claro que su separación, no es causada por divorcio, sino porque cada uno tiene sus propios planes en el ámbito profesional, además de que su hijo Jesús seguirá estudiando en la CDMX.

Fuente: Tribuna