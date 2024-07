Ecatepec sigue bajo el agua: Viviendas y comercios inundados; las lluvias no paran

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Las fuertes lluvias de las últimas dos semanas han causado estragos en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, localidad donde se han registrado severas inundaciones en diferentes colonias, las cuales afectan no solamente a las viviendas, sino que también a los comercios. Asimismo, muchas calles y avenidas continúan bajo el agua, todo esto mientras personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) trabaja con el municipio para enfrentar esta contingencia.

Los fuertes aguaceros de los últimos días mantienen las inundaciones en calles y avenidas de Ecatepec, a pesar de que las autoridades ya trabajan con los cuerpos de emergencia para atender esta contingencia. Sin embargo, el poder del agua ha sido demasiado y no han solucionado el problema. Este jueves, varias zonas del municipio de Ecatepec volvieron a amanecer debajo del agua después de las intensas lluvias de la tarde noche, asimismo, se advirtió que durante los próximos días continuarán las precipitaciones en el Valle de México.

Vecinos de la Colonia Jardines de Morelos indicaron que el nivel del agua no cede, en muchos sitios se encuentra por arriba del metro. Esto ha provocado que algunos negocios de la zona no tengan la oportunidad de abrir lo que significa una pérdida de ingreso para los dueños. En el caso de la calle Moctezuma se encuentra una inundación en la cual trabaja una unidad de bomberos de Ecatepec. Sin embargo, no es suficiente para controlar la emergencia.

Con el inicio de la temporada de lluvias, existe un aumento en las enfermedades respiratorias, debido a que bajan las temperaturas y provocan cambios bruscos en el cuerpo, señalaron médicos generales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Los grupos más vulnerables a este tipo de enfermedades, durante esta época, son los niños y los adultos mayores, por lo que a ellos se les debe tener más cuidado.

Cabe destacar que durante la temporada de lluvias el mosquito del dengue prolifera, por lo cual podría generarse una ola de contagios, esto debido a que este insecto suele acumularse en encharcamientos de agua tal cual como los que se encuentran. En estos momentos en el municipio de Ecatepec, hasta el momento las autoridades continúan con las labores, sin embargo, debido a las inclemencias del clima, esto ha tardado más de lo necesario.

