Perrito se vuelva viral tras ser obligado a pagar sus deudas: "Ya se iba a buró de crédito"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Existe un dicho que indica que los perritos son los mejores amigos del ser humano, esto es debido a que su cariño y lealtad para con las personas suele ser notable. Por otro lado, estos animalitos suelen tener un gran éxito en cuanto al tema de la creación de contenido se trata, no por nada, desde que existe el Internet, los videos dedicados a los caninos y a los gatitos suelen tener gran impacto en la audiencia.

Un ejemplo de ello ocurrió hace apenas unos días, cuando se viralizó un video de un perrito que llegó a su casa con un letrero en el lomo en el que se lee: “Pedí prestado 20 pesos de carnaza”, esto desató las risas con su dueña, quien no perdió el temo y le reclamó a su querido husky: “Condenado, ¿a dónde fuiste?”, el video se corta de manera inmediata y deja a los seguidores con ganas de saber qué más ocurrió.

Perrito se vuelve viral por sus deudas en Internet

Créditos: TikTok @A..shl/y

Afortunadamente para la audiencia de la usuaria de TikTok @A..shl/y la segunda parte no tardó en salir en redes sociales y se puede apreciar que una mujer está pegando un billete de 50 pesos en la pechera del perrito. El dinero se encuentra pegado en una hoja de papel en la que se lee el texto: “Pagando mi deuda de mis postres. Atentamente ‘Golden, el guapo’”. Por otro lado, la dueña del perrito le advierte a su can: “Te voy a amarrar esto, no quiero que te me desvíes.”

Por seguridad, la mujer se dispuso a acompañar al perrito hasta la tienda en la que el ‘Golden’ se había endeudado. En el clip se aprecia que el perro llega hasta la clínica y provoca las risas de los tenderos. Aunque inicialmente se dijo que el canino tenía una deuda de 20 pesos, la realidad es que ésta ascendía a una cifra mayor, cosa que fue aclarada en el video con una voz en off que supuestamente pertenecería al perrito.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y actualmente con una gran cantidad de reproducciones, aproximadamente 533 mil reacciones y 2 mil 139 comentarios, en los que algunos usuarios aseguraron que el perrito estaba a punto de entrar a “buró de crédito” por sus deudas, mientras que otros más comentaron algunas anécdotas con sus propios perritos, los cuales también se habrían endeudado por juguetes o por romper algún objeto en casa.

Fuentes: Tribuna