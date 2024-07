Tras video viral de Luna Bella, el Metro de la CDMX refuerza seguridad en los trenes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales se hizo viral el vídeo de la actriz para adultos Luna Bella, quien ingresó al Metro de la Ciudad de México y mantuvo actos sexuales con dos jóvenes al interior de un tren, es por ello que las autoridades de este sistema de transporte capitalino informaron que reforzarán la seguridad en todos los vagones, además de que se implementarán rondines para garantizar que este tipo de actos conocidos como ‘metrear’ no se realicen.

En redes sociales se hizo viral el vídeo donde actores para adulto grababan una escena al interior de un vagón del Metro de la Ciudad de México. Esto generó polémica entre los usuarios, quienes aseguraban que el transporte ya tenía deficiencias en la seguridad y que durante la noche se había convertido en un congal. Es por ello que ahora policías adscritos al metro de la capital realizarán rondines en las 12 líneas del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció que reforzará la seguridad y los rondines en trenes, principalmente en horario nocturno, para que no pasen cosas como las que realizó la actriz para adultos Luna Bella en el vídeo que se hizo viral en las redes sociales. Se debe de señalar que ‘metrear’ se ha convertido en una práctica común al interior de este medio de transporte, donde personas buscan tener encuentros sexuales en el último vagón de cada uno de los convoyes.

Refuerzan seguridad en el Metro tras video de Luna Bella, foto: especial

La decisión del metro de la Ciudad de México se da después de que la actriz Luna bella protagonizará un vídeo para adultos al interior de uno de los vagones. El medio de transporte recibió cientos de quejas en las cuales los usuarios denunciaron que este tipo de actos ocurren delante de mujeres y niños. Cabe señalar que el Metro también informó que detectó videos en redes sociales en los que se ve promovían actos sexuales.

Finalmente, el medio de transporte reprobó que se utilicen las instalaciones para generar popularidad de cuentas particulares, por lo cual como medida adicional a las acciones que se realizan para inhibir la incidencia delictiva, se reforzó la vigilancia y los rondines en trenes, principalmente en el horario de la noche. Asimismo, pidió a los usuarios a reportar cualquier acción anómala durante su viaje con el fin de evitar el mal uso de las instalaciones.

Fuente: Tribuna