AMLO destapa más datos sobre la captura de 'Mayo' Zambada: "No salió de Sonora"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tradicional conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló más datos sobre la detención de uno de los criminales más importantes de la nación: Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fungía como uno de los líderes más destacados del Cártel de Sinaloa, uno de los principales generadores de violencia del país.

Según lo mencionado por el mandatario, durante esta mañana de jueves, 1 de julio, el Gobierno de México aún está esperando a que Estados Unidos emita su informe sobre la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López. Y es que, según lo dicho por el mandatario, él ya posee información al respecto, pero aún necesita saber la versión del país gobernado por Joe Biden, debido a que se han reportado algunas inconsistencias con los primeros datos que salieron a la luz.

Según declaraciones de López Obrador, actualmente están solicitando el informe estadounidense, puesto por un lado se menciona que ‘Mayo’ y Joaquín se entregaron de manera voluntaria, pero esto contradice directamente lo dicho por la defensa de Zambada, quien asegura que el sujeto fue “secuestrado”, por lo que el líder del ejecutivo resaltó su convicción con querer llegar al fondo del asunto: “Queremos saber”, declaró.

Durante la conferencia de prensa, uno de los reporteros cuestionó al mandatario sobre si ya se tiene certeza de qué fue lo que ocurrió, a lo que el presidente originario de Tabasco declaró que aún no se cuentan con todos los elementos para llegar a una conclusión definitiva, pero sí mencionó la posibilidad de que no salió de Hermosillo: “Todavía no se tiene la certeza, no todos los elementos. Lo del vuelo parece que sí ya se tiene descartado, no salió de Sonora”, declaró el mandatario.

Como algunos recordarán, el rumor sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín Guzmán López se filtró a la prensa durante la jornada del pasado jueves, 25 de agosto; pero la noticia terminó por confirmarse para el día viernes 26. En aquel momento la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana detalló que los dos criminales habían salido en un avión de Hermosillo hacia Texas, en Estados Unidos.

Fuentes: Tribuna