Avanza reforma para hacer constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría de votos y con el apoyo de la oposición una reforma para constitucionalizar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa ofrece apoyo económico a los jóvenes para que estudien o trabajen. La reforma al artículo 123 de la Constitución establece que el Estado proporcionará incentivos mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de 18 a 29 años que estén desempleados y no estén cursando estudios en ningún nivel educativo.

Esto con el fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, conforme a lo que determine la ley. Esto implica que se pagará un salario mínimo mensual, mismo que en 2024 se estableció en 248.93 pesos diarios, lo que equivale a 7 mil 468 pesos mensuales. Esta cantidad es superior a los 6 mil pesos bimestrales que se otorgan a los adultos mayores. El dictamen fue aprobado con 37 votos a favor, cero en contra y una abstención, lo que generó la inconformidad de la oposición.

Aunque estos adelantaron que apoyarían la iniciativa, exigieron modificaciones para que el apoyo también incluya a estudiantes. La diputada del PRI, Cynthia López Castro, solicitó que al menos el 50 por ciento de este programa se destine a estudiantes, argumentando que muchos no tienen dinero para transporte, comida o renta. Por su parte, el diputado panista, René Figueroa Reyes, propuso que estos programas sociales para jóvenes no se limiten solo a quienes no trabajan ni estudian, sino que sean universales.

Durante su intervención, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt del PVEM afirmó que "con este dictamen fortaleceremos el apoyo a millones de jóvenes". Por su parte, el emecista Braulio López Ochoa adelantó el respaldo del partido naranja, diciendo: "En MC hemos dicho que estos temas entran entre los que nosotros hemos dicho que aprobaremos. Celebrar que se apruebe una reforma de apoyo a las y los jóvenes, aunque también dejamos constancia de que falta mucho por hacer".

En los argumentos del dictamen se menciona que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre de 2018, el grupo de jóvenes estaba compuesto por 24.2 millones de personas, representando el 19.3 por ciento de la población total de México. A pesar de la importancia de la población joven en el país, este sector ha sido olvidado y marginado en gobiernos anteriores.

Fuente: Tribuna