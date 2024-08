La Divaza critica decisión de AMLO de no participar en la reunión de la OEA sobre Venezuela

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Pedro Luís João Figueira Álvarez, conocido en el mundo digital como La Divaza, salió al paso con un contundente mensaje en redes sociales tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no participar en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que abordó la situación post-electoral en Venezuela.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el joven creador de contenido y activista LGBT+, que también participó en la cuarta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo, expresó su descontento con la postura del gobierno mexicano y la falta de acción internacional ante la crisis en su país natal.

Maldita comunidad internacional de mie...rda que no ayuda para nada. Nunca han servido para nada. Qué triste que Colombia y México, especialmente, necesiten un pedazo de papel para poder decir ‘Sí se están violando los derechos humanos’”, inició La Divaza en su mensaje. “No es suficiente con todos los abusos, están viendo todo lo que está pasando y todavía necesitan un pedazo de papel. Era un voto que podía significar una ayuda, no eran recursos o dinero, era un voto para una ayuda para un país”, apuntaló.

El influencer, quien ha vivido en México durante los últimos seis años, mostró su preocupación por la falta de apoyo a los venezolanos afectados por la crisis. “Estoy principalmente preocupado porque yo soy venezolano pero desde hace seis años vivo en México y para mí que no hubo un fraude se necesita ver, para mí es preocupante porque entonces vamos para allá”, declaró.

Pero eso no fue todo, además, La Divaza abordó la decisión de Colombia de no intervenir de manera efectiva, afirmando: “No es la gente, pero en Colombia hay una gente de que ya no se puede con más venezolanos pues van a seguir llegando con esto”.

En su mensaje final, el creador de contenido criticó duramente el proceso electoral en Venezuela: “Pedir que Maduro vuelva a contar los votos es como: ‘Hoy Maduro dijo al Tribunal Supremo de Justicia de Maduro que le diga al CNE de Maduro que da de ganador a Maduro’. A los testigos que estuvieron presentes los están secuestrando para que cambien las versiones y digan que sí ganó Maduro. Yo no espero nada de esta gente y aún así logran decepcionarme”.

La Divaza ha usado su plataforma para destacar la situación en Venezuela y cuestionar la respuesta de la comunidad internacional ante los abusos de derechos humanos y la crisis política en el país sudamericano. Su postura ha resonado entre sus seguidores y ha generado un debate sobre la efectividad de las respuestas internacionales a las crisis en América Latina.

Fuente: Tribuna