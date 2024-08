¿Sábado de Doble Hoy No Circula? Descubre si se activó la Contingencia Ambiental en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo con información expedida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la jornada de hoy, sábado 10 de agosto, podrían reportarse lluvias en gran parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que se traduciría a que una gran cantidad de personas se podrían sentir tentadas a tomar su vehículo, en caso de que tengan algunas actividades qué realizar fuera de casa.

Sin embargo, es necesario que contengas ese impulso porque, según datos expedidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) incluso durante este sábado se activará el programa Hoy No Circula. ¿Quieres saber si contará con alguna modificación? Entonces, no dejes de leer porque a continuación te contaremos absolutamente todos los detalles en TRIBUNA, así que presta mucha atención.

¿Se activó la contingencia ambiental para este sábado 10 de agosto?

Como es bien sabido, la contingencia ambiental suele activarse cuando se registran altos niveles de ozono en la zona centro del país; sin embargo, la CAMe no ha reportado una mala calidad en el aire, así que la Contingencia Ambiental no permanecerá activa durante esta jornada del 10 de agosto, tal y como llegó a ocurrir en los meses anteriores como es el caso de abril, mayo e incluso junio, momento en le que se llegó suspender la circulación de diversos vehículos en la zona capitalina.

¿Qué autos no circularán este sábado 10 de agosto?

Según el breve reporte expedido por la CAMe durante la mañana de hoy, los vehículos que no podrán salir de casa son aquellos con holograma 1 y terminación de placas par, así como todos los holograma 1 y foráneos. Por otro lado, los autos con holograma 0 y 00 quedarán exentos, al igual que los eléctricos e híbridos, esto ocurre así porque no emiten la misma cantidad de contaminantes que un auto de combustión normal.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Hoy No Circula para este sábado 10 de agosto

Fuentes: Tribuna