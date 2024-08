¿Domingo de Hoy No Circula? Descubre si habrá Contingencia Ambiental en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La norma del Hoy No Circula comenzó a aplicarse desde hace varias décadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con la finalidad de reducir las emisiones de contaminantes del exceso de vehículos que salían diariamente a las calles de la capital del país y las zonas aledañas y aunque puede resultar un tanto engorrosa para más de uno, la realidad es que ha ayudado a mejorar la calidad del aire de la zona centro de la República.

Si bien, la regla de Hoy No Circula suele aplicarse prácticamente todos los días de la semana, lo cierto es que existe uno en el que todos los vehículos, sin importar su número de placas pueden salir y se trata del domingo, esto debido a que en dicho día, la mayoría de personas tienen planeado salir a la disfrutar de las actividades que se registran en la ciudad o directamente van a visitar a sus familiares, amigos y hasta parejas.

Descubre si este domingo, 11 de agosto se registrará el Doble Hoy No Circula

El problema es que existen ciertas excepciones y es que, los domingos de Hoy No Circula podrían aplicarse en caso de que se reporte una mala calidad en el aire de la ZMVM, es bajo este contexto que el perfil de X (red social antes conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) emitió un comunicado, durante esta mañana, en el que informaba que las condiciones son aptas para que todos los autos puedan salir sin restricción alguna.

¿Cuándo volverá a estar en vigencia el Hoy No Circula y en qué horario aplica?

La mencionada norma estará de vuelta para el próximo lunes, 12 de agosto y se mantendrá activa desde las 5:00 horas hasta las 2:00 y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula y sacó mi vehículo a las calles?

En caso de no respetar dicha ley, podrías obtener una multa que consta de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Cada UMA tiene un costo de $103.74 pesos mexicanos, lo que significa que la infracción por circular por las próximas 24 horas podría costarte entre 2 mil 074.80 pesos hasta los 3 mil 112.20 pesos mexicanos. Así que, no dejes de mantenerte atento sobre las actualizaciones brindadas en la CAMe.

