Licencia de conducir permanente en CDMX: Así la puedes conseguir durante agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la capital de la República hay varios tipos de licencias para conducir, en las cuales los automovilistas pueden obtenerlas ya sea de 3, 5, 10 años e incluso permanente. Sin embargo, muchas de ellas han comenzado a salir de circulación para ser sustituidas por las de un año o menos. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para poder expedir este documento obligatorio y hacerlo de manera permanente.

Solamente algunas personas residentes de la Ciudad de México pueden tramitar la licencia de conducir permanente durante este mes de agosto. Se trata de un documento obligatorio para todo automovilista que circula por la capital del país a bordo de un vehículo particular o de servicios. No importa si es de transporte público o de carga. Asimismo, también funciona como una identificación y en caso de no portarla, el responsable se hará acreedor a una multa de tránsito.

En la Ciudad de México existen varias personas que cuentan con la llamada licencia permanente de conducir, mismas que expidieron antes de 2007. Asimismo, el resto de la población que desea tenerla desespera esperar hasta enero de 2025, cuando se espera que el Gobierno de la Ciudad de México habilite de nueva cuenta esta versión de la licencia. Cabe señalar que solamente aquellos que ya tienen una licencia de conducir permanente son los que podrán tramitar el documento de nueva cuenta.

Licencia de conducir permanente en CDMX, foto: especial

Para tramitarlo se debe haber extraviado o les deben haber robado este documento y tendrán que pagar mil 49 pesos. Los requisitos son los mismos que para cualquier otra licencia de conducir en la Ciudad de México, tendrán que realizar el pago del trámite para reposición, así como tener a la mano una identificación oficial vigente con fotografía, su CURP y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México reciente, es decir, que no tenga más de 3 meses de antigüedad.

La licencia de conducir permanente se puede tramitar en diferentes lugares de la Ciudad de México. La principal opción son los módulos móviles de la secretaría de movilidad, donde se atiende a todos los solicitantes que lleguen. Asimismo, también pueden ser los módulos fijos de la propia dependencia capitalina y en las alcaldías de la Ciudad de México. Estos lugares atienden de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Asimismo, los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Fuente: Tribuna