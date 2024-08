Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 11 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 11 de agosto se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día. Las zonas más afectadas serán viaducto y periférico sur, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para evitar quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En la Cuauhtémoc la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) se reunió a la media noche en la Comisión Federal de Electricidad (CFE/Edificio Rojo, Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez) al Palacio Nacional. Realizaron la “Marcha Nocturna”, para exigir la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, condonación de adeudos; así como por el derecho humano a la electricidad y solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

En Álvaro Obregón, Va por Todos MX se reunirá a las 09:30 en Walmart Express Jardines (Av. de las Fuentes No. 490, Col. Jardines del Pedregal) Lugar 2: Club Japonés (Fujiyama No. 144, Col. Las Águilas). Partirán Instituto Nacional Electoral (INE/Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan). Se manifestarán en contra de la sobrerepresentación de legisladores que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría otorgarle a la coalición ganadora de las elecciones, violando el principio de representatividad y pluralidad de la sociedad mexicana.

Tráfico en CDMX hoy 11 de agosto, foto: especial

En la Cuauhtémoc, Cultura Sin Tortura se reunirá a las 10:00 horas en el Parque Alameda Central Av. Juárez y Ángela Peralta s/n., Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc. Instalarán mesas receptoras de firmas en favor de una iniciativa ciudadana que será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, con el fin de solicitar la prohibición de las corridas de toros, así como la de todos los espectáculos con animales,

Finalmente, el Frente Cívico Nacional se reunirá a las 11:00 horas en el Instituto Nacional Electoral (INE), en Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan. Se trata de una Manifestación “¡Defender la Democracia es Defender a México!”, en contra de la sobrerepresentación de legisladores que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría otorgarle a la coalición ganadora de las elecciones, violando el principio de representatividad y pluralidad de la sociedad mexicana

