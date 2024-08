Además de vínculos con 'El Mayo': Otros escándalos de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Comparta este artículo

Sinaloa, México.- Con la reciente captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa el pasado 25 de julio en Estados Unidos, han surgido nuevas declaraciones al respecto, pues el mismo capo afirmó que el día de su entrega a las autoridades planeaba reunirse con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el excongresista Héctor Melesio Cuén Ojeda para resolver ciertos conflictos.

Ante estas declaraciones Rocha Moya negó haber sido convocado a dicha reunión, y aseguró que el 25 de julio estuvo fuera de la región. Además alegó que las versiones oficiales no coinciden con la declaración de ‘El Mayo’ y expresó su deseo de que la investigación se realice con imparcialidad para evitar sospecha “No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso”. Sin embargo, esta no es la primera vez que a Rocha Moya se envuelto en el escándalo, pues ya se ha hablado de él en algunas otras ocasiones:

Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con la versión del periodista Salvador García Soto, quién lo entrevisto en 2021, Rocha Moya confesó que pidió el apoyo de los cárteles mexicanos para obtener la gubernatura de Sinaloa, pues menciona “aquí todo mundo sabe cómo está la cosa”.

Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, comentó el gobernador.

Nepotismo

El gobernador ha sido señalado por presuntamente asignar cargos a familiares y personas cercanas, pues su hija Eneyda Rocha Ruiz, ocupa un puesto honorario como titular del DIF estatal, y su ahijado, Juan de Dios Gámez Mendívil, es alcalde sustituto de Culiacán. Además, Estrella Palacios Domínguez, otra ahijada del gobernador, fue secretaria de turismo de Sinaloa y en junio de 2024 fue electa por el partido Morena como alcaldesa de Mazatlán.

Además de Vínculos con ‘El mayo’, otros escándalos de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Créditos: Internet

Reelección de AMLO

Durante una visita a Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador reveló que le propuso al mandatario hacer “una curvita” a la ley para que pudiera reelegirse por otros 6 años, esta propuesta tenía como objetivo que el presidente se mantuviera en el poder para dar continuación a la transformación del país, hecho que sería anticonstitucional.

"Es más feo que tener a un hijo homosexual"

En una ocasión, causó polémica al decir que considera es más difícil para una familia tener un hijo con adicciones que un homosexual o discapacitado. Estos comentarios causaron controversia entre la comunidad LGBTTTIQ+ y distintos sectores de la sociedad, pues aseguran se expresó de forma despectiva hacia la comunidad.

Por fortuna tenemos controlado (en Sinaloa) el tema de las adicciones, que esto está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. No soy homofóbico, les pido que no lo sean, no aborrezcan a las personas homosexuales”, apuntó.

Sí al diálogo con narcos

En el año 2021, cuando era candidato a la gubernatura de Sinaloa por el partido Morena, en una entrevista con Carlos Loret de Mola mencionó que estaría dispuesto a entablar un diálogo con Ismael 'El Mayo' Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como 'Los Chapitos'.

Fuente: Tribuna