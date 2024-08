Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 14 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 14 de agosto se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas y bloqueos que se tienen programados para la capital, sobre todo en la zona del centro histórico y paseo de la reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En ese sentido, en la Miguel Hidalgo Diversas Organizaciones en Defensa del Medio Ambiente marcharán a las 11:30 horas de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec (Av. Paseo de la Reforma y Lieja, Col. Bosque de Chapultepec 1a. Sección) a lugar por definir. Se trata de la Marcha “El Cambio no debe ser Climático, debes ser Tú”, para sensibilizar y fomentar acciones en favor del medio ambiente en México

Por otro lado, en Xochimilco, la Asociación de Madres y Padres de Familia de CETIS No. 39 y 49 se reunirá a las 11:00 horas en el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 39, en Acueducto no. 5511 Col. Ampliación Tepepan, Alc. Xochimilco. Solicitan la destitución de la Directora y el Subdirector Académico del Plantel por despotismo, mala administración del plantel. No se descartan cierres a la circulación.

Tráfico en CDMX hoy 14 de agosto, foto: especial

En la Cuauhtémoc, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” se reunirá a las 17:30 en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en Abraham González No. 48, Col. Juárez. Exigen seguimiento al caso de la desaparición forzada de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes se encuentran desaparecidos desde el mes de mayo del año 2007 en el Estado de Oaxaca.

En la Cuauhtémoc, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100 (SUTAUR) se reunirá a las 10:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro Histórico. Se trata de una reunión para tratar sobre los avances del pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100. Se concentrarán en la “Plaza San Lucas” (San Miguel y Cerrada Nezahualcóyotl, Col. La Merced Centro).

Fuente: Tribuna