AMLO confirma última gira con Sheinbaum: Viajarán juntos en avión de la Fuerza Aérea

Ciudad de México.- El actual jefe del Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que Claudia Sheinbaum Pardo oficialmente fuera nombrada presidenta electa de México el día de ayer, jueves 15 de agosto de 2024. Al mismo tiempo que señaló que la futura mandataria impulsará grandes proyectos en el país, mencionó que tendrá una última gira con ella esta fin de semana.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 16 de agosto de 2024, el mandatario López Obrador apuntó que el mensaje que emitió Sheinbaum Pardo tras ser nombrada presidenta electa de México fue poderoso para las mujeres, aunque no tuvo oportunidad de verla en vivo. También mencionó que la morenista tiene grandes proyectos en fila, como la construcción de trenes hacia el norte de la República Mexicana.

Claudia Sheinbaum fue nombrada presidenta electa de México. Foto: Internet

El mandatario originario de Tabasco también celebró la propuesta de vivienda digna de la exjefa de Gobierno de la ciudad de México (CDMX). En esta misma intervención, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional comentó que la gira que tendrá con Claudia Sheinbaum será la última que hagan juntos, pues ella ya es la presidenta electa de la nación y sólo faltan cuatro estados por recorrer

El actual presidente de México compartió con los miembros de la prensa que viajarán juntos en un avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que tienen que visitar cuatro entidades (Colima, Jalisco, Nuevo León y Michoacán). Respecto a las actividades que realizarán, señaló que serán reuniones de evaluación. Apuntó que con esta gira concluye la visita a las 32 entidades federativas de México.

Por otra parte, respecto al vuelo en el que viajarán juntos, el presidente AMLO dijo no temer en nada porque el pueblo de México es su 'Ángel guardián': "No, no, no no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad, estamos protegidos, nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México, es el pueblo muy bueno, no hay nada que temer y vamos juntos". López Obrador, por último, se refirió a Sheinbaum como una "giganta" a quien admira y respeta.

