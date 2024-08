¿Cuánto tiempo falta para que Andrés Manuel López Obrador deje de ser presidente?

Ciudad de México.- El mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está próximo a concluir y en su lugar ascenderá Claudia Sheinbaum, la primera mujer elegida para la Presidencia de México con 35.9 millones de votos a su favor, de acuerdo con los resultados informados por el Instituto Nacional Electoral (INE). El cambio de administración ya tiene fecha. Aquí te contamos todos los detalles.

El periodo presidencial actual será ligeramente más corto que el de sus predecesores debido a que se ajustó la fecha de toma de protesta del sucesor o sucesora. Fue en 2014 que se aprobó una reforma, anunciada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que contempló cambios en distintos artículos de la Constitución. Entre ellos se incluye el Artículo 83 en el que se estipula el inicio de funciones del nuevo presidente.

"El Presidente asumirá su cargo el 1 de octubre y permanecerá en el puesto durante seis años", se lee en el mencionado artículo. Bajo este contexto, la protesta se adelantó del 1 de diciembre al 1 de octubre, lo que significa que López Obrador se despedirá del pueblo mexicano el 30 de septiembre, en tanto que al día siguiente Sheinbaum asumirá el cargo. Con ello, el Gobierno en curso durará dos meses menos que el de los demás

A la ceremonia asistirán otros funcionarios, como miembros del gabinete y presidentes de otros países con los que México tiene relaciones diplomáticas. Además, se utiliza la bandera y la banda presidencial, así como la Carta Magna. Además, la doctora emitirá el siguiente discurso:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".