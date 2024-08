Reporte de Hoy no circula: ¿Hay Contingencia Ambiental este 17 de agosto? Descúbrelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana se encuentra aquí, lo que significa que una gran cantidad de personas querrán salir de casa, y si se puede, tomar el automóvil para poder disfrutar de las actividades propias de los días de descanso. Algunos querrán irse de aventura junto a su pareja, mientras que otros más querrán marcharse a visitar a amigos y familiares; sin embargo, existe un pequeño inconveniente que debes corroborar primero, ¿tu auto circula hoy?

Cómo es bien sabido, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) tienen una ley en común que rige a los estados de la zona centro del país y se trata precisamente del Hoy No Circula, la cual puede tener ligeras variaciones cada vez que se reportan altas temperaturas y, por ende, mala calidad en el aire. Cuando esto ocurre, se activa un Contingencia Ambiental que impide que la gente pueda utilizar su vehículo de manera habitual.

Hoy No Circula de este sábado 17 de agosto

Créditos: X @CAMe

¿Hay Contingencia Ambiental este sábado 17 de agosto?

De acuerdo con el reporte emitido por la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) durante este sábado 17 de agosto, se registró que la calidad en el aire de la zona centro se mantiene estable, por lo que el Hoy No Circula funcionará con normalidad para este tercer sábado del mes de agosto y únicamente se eligió a un tipo de auto para no salir de casa.

¿Qué auto no circulará para la jornada de hoy, sábado 17 de agosto?

De acuerdo con información de la CAMe, el día de hoy no podrán circular los vehículos con holograma 1 y terminación en placas impar, al igual que todos los autos con holograma 2 y placas foráneas; mientras que los automóviles con hologramas 00 y 0 quedaron exentos de las limitaciones establecidas en el programa. Este caso también aplicará para los vehículos eléctricos e híbridos, ya que, no funcionan con motor de combustión.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna