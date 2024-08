"A ver a quioras": Mexicanos publican MEMES tras falla de la alerta sísmica por SMS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Y el mensaje?", esa fue la pregunta que muchos mexicanos se hicieron este lunes 19 de agosto, luego de que el domingo circulara todo tipo de anuncios sobre una supuesta alarma sísmica que sería emitida a través de cada celular. Dentro de este texto informativo se especificaba que no se trataría de un temblor real, por lo que no había que tomar ninguna acción posterior, como salir de los edificios o replegarse. Solo se trataba de una prueba rumbo al simulacro nacional del próximo 19 de septiembre, sin embargo, no salió cómo se esperaba.

Las autoridades decidieron implementar un nuevo método de alerta que garantizara que todos los ciudadanos recibieran una advertencia sobre que un temblor próximo a ocurrir. Esa idea viene pensándose desde 2019, pues era común que algunas personas se quejaran por la ineficacia de las bocinas, ya que en varias colonias del centro del país no servían los altavoces.

Sin embargo, una vez más la estrategia implementada terminó siendo un fracaso, pues los celulares no recibieron el tan esperado recado que estaba previsto para las 11:00 horas de este 19 de agosto. A través de redes sociales abundaron las preguntas sobre si a alguien sí le había llegado la famosa nota, sin embargo, en su mayoría la respuesta fue negativa. Aunque al inicio predominaron los reclamos, poco después la situación abordada desde el humor con burlas y chistes.

¿Cómo se supone que sería el simulacro de hoy?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) repartió un boletín virtual, mismo que se compartió en WhatsApp en forma de cadena y en redes sociales, en el se decía que este lunes se llevaría a cabo un simulacro a través de un sistema Cellbroadcast, que tendría el objetivo ampliar el número de personas advertidas por un posible movimiento telúrico. La alerta únicamente se enviaría a los dispositivos de la Ciudad de México y el Estado de México. También se dijo que no sonaría el característico sonido de la alerta sísmica y tampoco se necesitaría conexión a Internet o descargar aplicaciones específicas para recibirlo. Finalmente, se explicó que sería gratuito, sin embargo, nada de esto se cumplió.

Falla la alerta sísmica vía celular

