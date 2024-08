Sismo en México: Se activa la alerta sísmica en CDMX hoy viernes 2 de agosto y estallan los memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En punto de las 12:42 horas de este viernes 2 de agosto se reportó que en la CDMX se había activado la alerta sísmica y segundos después los capitalinos sintieron un ligero movimiento. Hasta el momento, no hay una cifra oficial sobre el sismo que ocurrió, sin embargo, las redes sociales ya están inundadas de memes por este sorpresivo evento.

El jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, señaló de forma preliminar que el movimiento telúrico "apenas se percibió en el sur y centro". Además, el funcionario mencionó dónde podría haber ocurrido el sismo: "Al parecer se centró en la frontera de Puebla, Guerrero y Morelos. No se reporta ningún daño aquí".

En tanto que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil escribió mediante su cuenta de X lo siguiente: "Se activa la Alerta Sísmica, activa tus protocolos de protección civil. Nos mantenemos atentos". No solo habitantes de CDMX escucharon la alerta, pues según reportes del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (Sasmex) también se activó en zonas de Guerrero, Puebla y Morelos.

#TenemosSismo, se activó la #AlertaSísmica el 02-ago-24 a las 12:40:46 hrs", escribieron en X.

Se registró un sismo que fue evaluado confirmado con sensores próximos a su epicentro".

No obstante, después de unos minutos el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano informó que no hubo ningún sismo: "Se activó la #AlertaSísmica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano por equivocación. Se están investigando las causas".

Cabe resaltar que la activación de la Alerta Sísmica sí generó preocupación entre los habitantes del Valle de México e incluso varios edificios realizaron evacuaciones a fin de prevenir cualquier tragedia. De hecho, la alarma sísmica provocó la interrupción de la discusión de las reformas del presidente AMLO.

El Servicio Sismológico Nacional ya se pronunció ante esta situación y señaló que efectivamente, no hubo ningún sismo de relevancia durante los últimos minutos: "No se ha registrado en la última hora ningún sismo relevante en México que amerite el alertamiento". Asimismo, el SSN reportó que ellos "no operan ninguna alerta sísmica", por lo que el gobierno de la CDMX deberá responder por este error.

A continuación los mejores memes por este susto:

Surgen memes tras activación de la Alerta Sísmica

Surgen memes tras activación de la Alerta Sísmica

Fuente: Tribuna