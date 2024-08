Hoy No Circula Miércoles 21 de agosto de 2024: ¿Qué autos descansan en CDMX y EDOMEX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) te dice cuáles son las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula este miércoles 21 de agosto de 2024, mitad de la semana en la que no hay cambios por Contingencia Ambiental. Aquí te compartimos todos los detalles para que circules con tranquilidad y evites multas por parte de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX).

El Hoy No Circula funciona con normalidad este miércoles 21 de agosto en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ya que no se han detectado altos niveles de contaminación. Esto quiere decir que este día solo no transitan los vehículos que cuentan con engomado color rojo; terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 4. No olvides que el horario del programa es desde las 05:00 horas, tiempo del centro de México, hasta las 22:00 de la noche.

Programa Hoy No Circula del miércoles 21 de agosto. Foto: CAMe

¿Cuáles coches quedan exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles exentos del Hoy No Circula son los que tienen el holograma de verificación 0 y 00, principalmente, así como los híbridos y eléctricos. De igual forma, pueden transitar sin complicaciones los carros que pertenecen a gente con alguna discapacidad y tienen la señalización correspondiente; los que se usan como transporte escolar, de productos perecederos, de residuos peligrosos y los que prestan de servicios de Seguridad Pública. Se agregan los que son de personal de Salud.

¡Atención! Si no respetas el Hoy No Circula, oficiales elementos de Tránsito de la Ciudad de México, del Estado de México o de tu ciudad, te detendrán y te 'pondrán' una multa, la cual podría afectar tu jornada y tu economía en esta mitad de mes. ¡Evita problemas de este tipo!

¿En cuáles entidades de la República Mexicana aplica el programa?

El Hoy No Circula funciona con normalidad de lunes a sábado en toda la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la CDMX, el Edomex y las entidades aledañas de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. En el caso del llamado Edomex, las restricciones de circulación están vigentes sólo en 18 municipios.

En estos municipios del Edomex se aplica el programa Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis