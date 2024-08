Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 22 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 22 de agosto se espera tráfico en CDMX debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las medidas de precaución necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales para los traslados.

En la Cuauhtémoc, el colectivo nacional no más presos inocentes se reunirá a las 08:00 horas en las Oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México en Av. Niños Héroes # 132 Col. Doctores Alcaldía Cuauhtémoc para marchar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Exigen libertad para el C. Oscar Ubaldo "L" Ex Policía de la Ciudad de México, sentenciado a 60 años de prisión, acusado por el delito de desaparición forzada en agravio del C. José Alberto "S" el pasado 4 de septiembre del 2021.

En la misma demarcación, el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad realizará un bloqueo a las 08:00 horas en Álvaro Obregón y Monterrey Col. Roma Norte alcaldía Cuauhtémoc CDMX. Vecinos de la Colonia Roma Norte y Sur se manifestarán por las construcciones y los cambios de uso de suelo legales e ilegales que todas las Autoridades y Diputados han permitido, afectando a los vecinos con menos agua, mas delincuencia y la destrucción de su colonia.

Tráfico en CDMX hoy 22 de agosto, foto: especial

Además, la Asamblea Colectiva Justicia Digital del Instituto Politécnico Nacional se reunirá a las 09:20 horas en los Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Exigen justicia para las víctimas del agresor sexual digital dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN). No se descartan afectaciones a la circulación, por lo que en todo momento habrá presencia policiaca.

Finalmente, el colectivo feminista Libres y Combativas se reunirá a las 12:00 horas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Eje 4 Norte # 311 Col. Santo Tomas (Metro Ferrería) alcaldía Azcapotzalco CDMX. Exigen laudo y restitución de derechos a favor de Sam, asi como fuera machistas y misóginos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Es así que se espera un miércoles caótico para los conductores en la capital.

Fuente: Tribuna