LadyCancélamelo: Entre gritos y manotazos, desquita rabia contra empleados de CAPU

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- La era digital e inmediatez permiten que cualquiera de nosotros sea grabado con la cámara de un celular, para después circular en redes sociales, ganándonos algún apodo sucedido de un "Lady" o "Lord". Antes de la exposición mediática, las personas podían protagonizar toda clase de dramas y berrinches a la sombra del anonimato, sin embargo, las cosas en la actualidad son distintas. En un nuevo caso, el rostro de una mujer se difundió en Internet por un conflicto en una central de autobuses.

El conflicto tuvo lugar en la terminal de Puebla (CAPU), donde una fémina no pudo controlar sus emociones y se dejó llevar por un arranque de enojo por el que arremetió con toda clase de insultos y prepotencia contra la trabajadora de la estación. Su desborde iracundo no pasó desapercibido por los testigos, quienes no esperaron mucho para sacar sus celulares y registrar todos los detalles del altercado.

Te podría interesar Tendencias ¿Identificada? Aseguran que #LadyCinépolis cuenta con un amplio historial de controversias

¿Qué sucedió?

Los videos recuperan sólo el clímax de la historia, por lo que no se tiene contexto de lo que ocurrió antes de que la pasajera explotara. En ellos se ve al personaje principal visiblemente exaltado frente al mostrador y dándole órdenes al personal para que le cancelaran su boleto. Todo esto ocurre entre gritos y miradas incrédulas de los presentes que no intervienen en el problema. Ante la tardanza de los empleados, ella amenaza con aventar la computadora.

Cancélamelo, cancélamelo, me cancelas mi boleto. ¡Órale!, me vale mad***, me cancelas mi boleto".

Mientras tanto, ella sigue manoteando y urgiendo a los asistentes para que cumplieran sus mandatos. De pronto, aparece en escena una policía auxiliar, pero ni siquiera la presencia de una figura de autoridad logra apaciguar la furia de 'Lady Cancélamelo', como la han nombrado cibernautas en redes sociales. La oficial intenta tranquilizarla, pero ella se resiste y le aclara que "no me voy a calmar" hasta que le regresen el dinero equivalente al costo del boleto.

Por lo poco se puede inferir gracias al video, la señora está molesta porque la vendedora no le especificó que tenía que transbordar. Esta falta de indicaciones habría dado origen a confusión y a la molestia de la mujer. Hasta el momento se desconoce el desenlace de la historia y si le cancelaron o no el boleto a #LadyCancélamelo.

Comentarios acerca de #LadyCancélamelo

Fuente: Tribuna Sonora