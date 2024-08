Hoy No Circula Sabatino: Descubre si activaron la Contingencia Ambiental este 24 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los últimos días de vacaciones se están viviendo en México, lo que significa que la mayoría de padres de familia se encuentran preparándose para disfrutarlos junto a sus hijos o bien, deben realizar incursiones para ir al Centro Histórico para realizar las compras de los útiles que jóvenes y pequeños utilizarán para el próximo ciclo escolar, como sea, es posible que más de un papá tenga pensado sacar el auto para poder trasladarse de la mejor manera posible este fin de semana.

Sin embargo, antes de agarrar las llaves de tu vehículo, es necesario que tomes en cuenta diversos factores, como si tu auto puede salir a las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) puesto incluso los días sábados se encuentra vigente el programa Hoy No Circula, también es necesario que estés enterado si hay alguna Contingencia Ambiental de la que no te hayas informado aún. Así que presta mucha atención porque a continuación te contaremos los detalles.

Hoy No Circula del 24 de agosto

¿Este sábado 24 de agosto hay Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental suele activarse en la ZMVM cuando la calidad del aire es mala, esto suele ocurrir en temporadas de calor, por lo que en esta época de lluvias no ha habido la necesidad de imponerla, lo que de alguna manera ha agilizado el tránsito en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). De acuerdo con datos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este sábado no hay contingencia, lo que se traduce a que no se activó el Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan HOY sábado 24 de agosto?

Según el boletín emitido por la cuenta de X (red social antes nombrada como Twitter) de la CAMe, este cuarto sábado del mes de agosto, no podrán circular los vehículos con holograma 1 y terminación con placas par, al igual que todos aquellos con holograma 2 y placas foráneas; mientras que todos los autos con hologramas 00 y 0, quedarán exentos, a la par que los carros eléctricos y los híbridos, los cuales no producen la misma cantidad de contaminantes.

¿En qué horario aplica el Hoy No Circula?

El programa de Hoy No Circula se mantiene activo de las 05:00 horas hasta las 22:00 horas y se aplica en el área que comprende el Valle de México, es decir los 18 municipios del Estado de México y todas las alcaldías de la Ciudad de México, también es aplicable en entidades como Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Toma lo anterior en cuenta y evita que te apliquen una innecesaria multa que afecte tu vida económica.

Fuentes: Tribuna