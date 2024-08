Alejandro Moreno presenta al INE impugnación por asignación de diputados plurinominales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados continúa siendo un tema en el que se encuentran opiniones distintas. Para abordarlo se han organizado manifestaciones en distintas partes del país, así como apelaciones a las autoridades electorales. A esta discusión se suma la postura de Alejandro Moreno, quien se reeligió como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este domingo, 'Alito' informó que interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un recurso de impugnación para modificar la asignación de diputaciones plurinominales que aprobó este órgano hace dos días durante una sesión en la que ocho integrantes del Consejo General votaron a favor de otorgar la mayoría calificada a Movimiento Regeneración Nacional y sus aliados de coalición (Partido Verde y Partido del Trabajo), frente a tres sufragios en desacuerdo.

Mediante entrevista señaló que el principal argumento de su solicitud se basa en que en San Lázaro se necesitan pluralidad de narrativas y no una sola corriente, tal como lo decidió la ciudadanía en las urnas el pasado 2 de junio, según dijo. Además, difundió el documento en redes sociales para hacerlo visible al público. Su visión fue secundada por varios internautas quienes felicitaron la acción de Moreno.

Por otra parte, prometió cohesión partidaria frente a la iniciativa de ley que se cierne sobre el Poder Judicial. Agregó que van a esperar a la votación. También se le cuestionó sobre la afrenta con su aún correligionario Manlio Fabio Beltrones, no obstante, se negó a emitir cualquier postura. "Para mí no es tema", subrayó.

Recordemos que Beltrones fue una de las principales figuras que se opuso a que Moreno se postulara como candidato a la dirigencia del PRI. Tras haber obtenido el puesto, Beltrones quedó fuera de la bancada de senadores del tricolor por decisión de los legisladores, quienes lo relegaron bajo el argumento de que su discurso violentó la unidad ideológica, programática y organizativa del partido del PRI. Por su lado, el economista se resiste a abandonar al PRI, según defiende: "Hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, es totalmente priísta desde hace cinco décadas, de tal suerte que no tengo esa intención".

