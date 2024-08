Viruela de mono en México: Refuerzan medidas contra Mpox en aeropuertos del Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La viruela del mono, ahora conocida como, como un Mpox, es una enfermedad que se ha agudizado a nivel mundial y que la Organización Mundial de la Salud ya declaró una alerta sanitaria, es por ello que en el Estado de México se reforzaron todas las medidas sanitarias en los aeropuertos para evitar la propagación de esta enfermedad, que podría ser mortal para los mexicanos.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que ya reforzó las medidas sanitarias contra Mpox, conocida como viruela del mono o viruela símica, en todos los aeropuertos de la entidad, es decir, en el Aeropuerto Internacional de Toluca y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) lo anterior como respuesta ante la emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud.

Esta medida, informó la dependencia mexiquense, se tomó como una respuesta al incremento de casos de esta enfermedad en el continente africano y el registro de algunos contagios en diferentes países de Europa, así como en México. La titular de la dependencia local, Macarena Montoya Olvera, sostuvo una reunión con autoridades en la terminal aérea de Toluca, en la cual destacó que en territorio mexiquense no se ha confirmado algún caso de este padecimiento.

Viruela de Mono en Edomex, foto: especial

Por su parte, el aeropuerto internacional de Toluca también reforzó con insumos a la Oficina de Sanidad Internacional, lo anterior con el objetivo de realizar las acciones necesarias para revisar a los pasajeros que provengan de vuelos internacionales para evitar la entrada de esta enfermedad al país a través de esta vía. Asimismo, también se intensificará la difusión de información en las salas de espera con la intención de difundir las medidas preventivas contra el padecimiento, lo mismo sucederá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Hasta el momento no se han reportado casos nuevos de mpox pertenecientes a la nueva variante clado I, sin embargo, las autoridades no descartan su introducción esporádica a partir de la movilidad internacional, por lo que se continuará con la revisión de los pasajeros. De esta manera, las autoridades del Estado de México buscan blindar a la entidad para que no se propague esta enfermedad en el territorio.

