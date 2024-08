Ponen a Alexa a dar rosario y explotan las críticas: "Se están perdiendo las costumbres"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- México es un país mayormente católico, por lo que no es de extrañar que, por lo menos en una ocasión hayas asistido a un rosario, donde se rezan los cinco misterios gozosos o dolorosos. Esta práctica es común cuando hay un velorio o se rinde tributo a alguna figura religiosa como es el caso de la Virgen o de algún Santo Patrón. Esta actividad suele ser orquestada por una mujer mayor o directamente por un sacerdote.

Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando ninguna persona puede dar el rosario? Bueno, afortunadamente tenemos tecnología que puede hacer todo ese tipo de cosas por nosotros y con los pasos agigantados que los asistentes virtuales como las Inteligencias Artificiales están dando, el cielo es el límite. Es probable que esto mismo lo haya pensado una persona que debía dar un rosario, por lo que le pidió a la famosa bocina de Amazon, Alexa que se encargara de ello.

Ponen a Alexa a dar rosario

Créditos: TikTok @tristanalonso

Resulta ser que hace cuatro días, el usuario de TikTok, Tristan Alonso compartió un video en el que se puede apreciar que una Alexa está dando el rosario, en lo que parece ser un velorio, mientras que todas las demás personas están repitiendo lo que dice la asistente virtual. Como era de esperarse, el video no tardó en volverse viral y hasta el momento ya reunió cerca de 401 mil reacciones y más de 3 mil 772 comentarios.

¿Cómo reaccionó la gente al ver que una Alexa podía dar el rosario?

Las opiniones fueron variadas, ya que si bien hubo quienes se sorprendieron porque no sabían que eso se podía hacer con bocina inteligente, también hubo otros más que señalaron que los valores se habían comenzado a perder, puesto no muchas personas, en la actualidad, saben como se hace un rosario con precisión, a diferencia de décadas anteriores, cuando este tipo de actividades eran bastante frecuentes en los hogares mexicanos.

Comentarios como: “Cosas que no sabía que se podían hacer con Alexa”, “Pues muy práctico y todo, pero Alexa no les va a decir: ‘Me está diciendo Doña Mary que no se vaya, esperen un ratito que nos van a dar un cafécito con pan’”, “Ay que no la ven las de mi pueblo porque mi mamá se queda sin chamba”, “Esa Alexa ya le tumbo la chamba a las señoras que hacen el rosario”, “Se están perdiendo los valores, ya nadie se sabe un rosario completo”, Ya nadamás falta ponerla al velocidad x3 para terminar rápido y proceder a comer”, fueron algunos de los comentarios de las personas.

Fuentes: Tribuna