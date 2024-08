¿Reforma al Poder Judicial afecta a nivel internacional? AMLO pausa relaciones con EU y Canadá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Reforma al Poder Judicial sigue causando polémica. Como te hemos informado en TRIBUNA, este cambio en la Constitución Mexicana, impulsado por del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha despertado críticas de diplomáticos del Norte de América, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ken Salazar, quien pidió debatirla porque dañaría la relación comercial con el país vecino.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó ante medios de comunicación que las relaciones con las embajadas de EU y Canadá estarán "en pausa" debido a que políticos de estas naciones están criticando la Reforma a la Carta Magna, la cual el día de ayer fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que esto no es lo mismo que "romper relaciones".

En la imagen, el presidente AMLO y el embajador Ken Salazar. Foto: Facebook

¿Reforma al Poder Judicial afecta a nivel internacional?

La respuesta es no, pues AMLO explicó cómo será la pausa que tendrá con EU y Canadá. En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 27 de agosto de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador declaró la pausa en la relación de México con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, es únicamente en ese escenario y no con los Gobiernos de ambas naciones. En esta intervención, puntualizó que esto significa “darse un tiempo”, ya que espera que sean respetuosos en cuanto a la soberanía de México.

De igual forma, el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que no van a expulsar del país al embajador Ken Salazar, quien en más de una ocasión ha emitido opiniones negativas sobre la Reforma al Poder Judicial. AMLO comentó que esta pausa es como leerle la cartilla al diplomático: "Como le vamos a permitir al embajador que él opine que esta mal lo que estamos haciendo, entonces no vamos a decirle, abandone el país, eso no. Tenemos que leerle la Constitución, es como leerle la cartilla".

Finalmente, el mandatario originario de Tabasco comentó que espera que Estados Unidos y Canadá ratifiquen sus criterios y respeten la soberanía de México, y que mientras eso no pase, la pausa con sus embajadas continuará: "Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país [...], mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada". Esto no dañaría los acuerdos políticos, económicos y laborales entre las naciones, insistió AMLO.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'