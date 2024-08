Se deslinda del caso: AMLO no interfirió en despido de analistas en 'La Hora de Opinar'

Ciudad de México.- Televisa ha cerrado contratos con varios expertos del programa de análisis y debate que solían presentarse en el programa La Hora de Opinar. Entre ellos, la politóloga Denise Dresser, el excanciller Jorge Castañeda Gutman y el escritor Héctor Aguilar Camín. El cambio levantó sospechas de censura entre los televidentes, si se toma en cuenta que el trío suele dirigir comentarios que desacreditan al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Periodistas abordaron el tema durante la conferencia matutina de este martes, a lo que el mandatario respondió a la defensiva. Se deslindó del caso y aseguró que no está involucrado en la toma de esta decisión. Para darle validez a su respuesta, mencionó que no tiene relación cercana con las personas a cargo de la televisora, por cual él no pudo haber interferido en los despidos.

Ya solo falta que me echen la culpa a mí. ¿Ah, ya lo hicieron? Bueno, yo no tengo relación con los directivos de Televisa, no los he visto. No he visto a Emilio (Azcárraga) desde hace más de un año o dos, y a Bernardo (Gómez) no lo he visto desde hace cinco años. ¿Qué otros directivos hay?".